Мятежники заявили, что захваченный президент Гвинеи находится в безопасности

Захваченный президент Гвинеи находится в безопасном месте. Политика уже осмотрел медик, заявил лидер военных мятежников полковник Мамади Думбуя.

«Президент у нас. Он находится в безопасном месте. Нет никаких проблем. Его уже осмотрел врач. Нет причин для беспокойства», — сообщил Думбуя телеканалу France 24.

При этом он не стал уточнять местонахождение политика. По словам лидера мятежников, военные не собираются шутить или играть с властью. Они намерены исправить ошибки предыдущей власти, чтобы помочь своей стране.

Ранее нападение на президентскую резиденцию подтвердили власти Гвинейской Республики. Жителей страны призвали придерживаться порядка на фоне обострения ситуации. Мятежники 5 сентября попытались устроить в Гвинее государственный переворот. Как сообщили местные СМИ, президента страны Альфу Конде задержали.

Также журналисты уточнили, что Думбуя заявил о роспуске правительства. Лидер мятежников приостановил действие конституции и решил закрыть границы. Всем военным Гвинеи полковник приказал оставаться в казармах.