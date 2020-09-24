Акции «Яндекса» и «Тинькофф» взлетели в цене

Еще до договоренностей о сделке общая стоимость двух компаний составляла 26,1 миллиарда долларов, 5,2 миллиарда долларов из которых приходились на банк.

А 23 сентября акции на биржах выросли, и теперь «Яндекс» стоит 22,8 миллиарда долларов, а «Тинькофф» — 5,5 миллиарда. В совокупности рост составил 2,1 миллиарда долларов.

О продаже банка IT-компании стало известно 22 сентября. По предварительным данным, «Яндекс» приобретет 100% TCS Group за 5,48 миллиарда долларов. Окончательные условия договоренностей еще могут измениться, так как нужно спросить мнение акционеров компании.

Экономист Евгений Коган уверен, что сделка «Яндекса» и «Тинькофф» будет выигрышной абсолютно для всех. Эксперт объяснил сделку болезнью Олега Тинькова. Бизнесмену несколько месяцев назад поставили диагноз «лейкемия». По мнению Когана, невозможно вести серьезный бизнес, если здоровье не в порядке.