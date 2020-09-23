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    23 сентября 2020, 16:38

    Экономист: сделка «Яндекса» и «Тинькофф Банка» выгодна для всех

    Дарья Морозова

    Экономист Евгений Коган уверен, что сделка «Яндекса» и «Тинькофф Банка» будет выигрышной абсолютно для всех. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Основной причиной этого события он назвал болезнь Олега Тинькова. По мнению Когана, невозможно вести серьезный бизнес, если здоровье не в порядке.

    «И уж особенно бизнес финансовый, невероятно конкурентный, сопряженный с колоссальным нервным и интеллектуальным напряжением, постоянным стрессом», — считает Коган.

    Он уверен, что эта сделка принесет пользу обеим компаниям и «российский рынок можно поздравить с этим событием».

    «Обычно растут акции только той компании, которую покупают. А акции той, которая покупает, падают. Тут же в выигрыше, очевидно, обе стороны», — пояснил Коган.

    Ранее Олег Тиньков успокоил клиентов Тинькофф банка: им не стоит волноваться о сделке с «Яндексом». После ее завершения хуже тем, кто доверил свои деньги банку, точно не будет.

    Тиньков заявил в Instagram, что говорить о продаже Тинькофф банка пока рано. Сделка еще не подошла к своему логическому завершению.

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