Экономист: сделка «Яндекса» и «Тинькофф Банка» выгодна для всех

Основной причиной этого события он назвал болезнь Олега Тинькова. По мнению Когана, невозможно вести серьезный бизнес, если здоровье не в порядке.

«И уж особенно бизнес финансовый, невероятно конкурентный, сопряженный с колоссальным нервным и интеллектуальным напряжением, постоянным стрессом», — считает Коган.

Он уверен, что эта сделка принесет пользу обеим компаниям и «российский рынок можно поздравить с этим событием».

«Обычно растут акции только той компании, которую покупают. А акции той, которая покупает, падают. Тут же в выигрыше, очевидно, обе стороны», — пояснил Коган.

Ранее Олег Тиньков успокоил клиентов Тинькофф банка: им не стоит волноваться о сделке с «Яндексом». После ее завершения хуже тем, кто доверил свои деньги банку, точно не будет.

Тиньков заявил в Instagram, что говорить о продаже Тинькофф банка пока рано. Сделка еще не подошла к своему логическому завершению.