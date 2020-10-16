Акции «Яндекса» и «Тинькофф» обрушились после отмены сделки

Сорвавшаяся сделка между «Яндексом» и банком «Тинькофф» обрушила акции обеих компаний. Первые подешевели на 4,1%, вторые — на 7,1% к закрытию предыдущей сессии торгов на Московской бирже.

Ценные бумаги «Яндекса» можно было приобрести за 4560,2 рубля за одну акцию. Глобальные депозитарные расписки TCS Group — головной структуры банка «Тинькофф» — достигали к полудню 16 октября 1754,8 рубля.

«Тинькофф» и «Яндекс» прекратили переговоры по потенциальной сделке, а банк заявил о самостоятельном развитии. В «Яндексе» заметили, что не согласились с окончательными условиями по договору.

Ранее СМИ писали, что покупкой банка «Тинькофф» заинтересовался МТС. Предположительно, компания хотела занять у «Сбера» деньги на сделку.

Олег Тиньков сделку с «Яндексом» назвал возможностью довести чистую прибыль до миллиарда долларов. Количество клиентов банка таким образом выросло бы до 20 миллионов человек.