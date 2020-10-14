СМИ сообщили о новом покупателе «Тинькофф Банка»
Источники издания The Bell сообщили, что вместо «Яндекса» покупателем «Тинькофф Банка» может быть МТС или МТС Банк, которые принадлежат Владимиру Евтушенкову. Сайт пишет, что владелец «Тинькоффа» Олег Тиньков вел переговоры с Евтушенковым параллельно с «Яндексом», и они продолжаются.
Деньги для сделки МТС может занять в «Сбере», а она сама рассматривается в качестве варианта создания «мягкого консорциума» между государственным банком, МТС и TCS (головная компания Тинькофф банка и «Тинькофф страхования»), утверждают источники.
The Bell отметил, что Тиньков начал искать покупателя на свой банк еще полтора-два года назад, а разговоры о сделке велись с «половиной банков из российского топ-10», в том числе со «Сбером». О том, что Тиньков обсуждал с Евтушенковым сделку, стало известно в июле 2020 года.
Причем ранее Тиньков объяснил, для чего нужна сделка с «Яндексом». Он отметил, что только так получится довести чистую прибыль до миллиарда долларов и увеличить количество клиентов до 20 миллионов человек.