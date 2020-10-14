СМИ сообщили о новом покупателе «Тинькофф Банка»

МТС якобы заинтересовался в покупке «Тинькофф Банка», сообщили источники. Деньги на сделки компания может занять в «Сбере».

Источники издания The Bell сообщили, что вместо «Яндекса» покупателем «Тинькофф Банка» может быть МТС или МТС Банк, которые принадлежат Владимиру Евтушенкову. Сайт пишет, что владелец «Тинькоффа» Олег Тиньков вел переговоры с Евтушенковым параллельно с «Яндексом», и они продолжаются.

Деньги для сделки МТС может занять в «Сбере», а она сама рассматривается в качестве варианта создания «мягкого консорциума» между государственным банком, МТС и TCS (головная компания Тинькофф банка и «Тинькофф страхования»), утверждают источники.

The Bell отметил, что Тиньков начал искать покупателя на свой банк еще полтора-два года назад, а разговоры о сделке велись с «половиной банков из российского топ-10», в том числе со «Сбером». О том, что Тиньков обсуждал с Евтушенковым сделку, стало известно в июле 2020 года.

Причем ранее Тиньков объяснил, для чего нужна сделка с «Яндексом». Он отметил, что только так получится довести чистую прибыль до миллиарда долларов и увеличить количество клиентов до 20 миллионов человек.