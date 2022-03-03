Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до «B»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России. Если раньше уровень страны был на отметке «BBB», то теперь опустился до «B».

«Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте с „ВВВ“ до „В“» — заявили на сайте агентства.

Российскому рейтингу дали негативный прогноз. Специалисты пояснили свое решение антироссийскими санкциями, которые повысили риски для макрофинансовой стабильности. Ограничительные меры назвали шоком для основных принципов кредитоспособности России.

«События ослабят внешние и государственные финансы России, серьезно ограничат ее финансовую гибкость, заметно снизят тенденцию роста ВВП и повысят внутренние и геополитические риски и неопределенность», — отметили в Fitch.

Ранее агентство понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте. Значение опустилось с «В» до «ССС». Также пересмотреть рейтинг страны решило и международное рейтинговое агентство Moody’s.

По словам специалистов Fitch, нынешняя ситуация на Украине привела к повышенным рискам для внешней позиции страны и ее финансов. Появились угрозы для макрофинансовой и политической стабильности.