S&P понизило рейтинг России до «CCC-»

Агентство S&P Global Ratings заявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга России в иностранной валюте до уровня «CCC-». На показатель повлияли западные санкций, в том числе против Центробанка.

В агентстве сочли, что из-за ограничительных мер валютные резервы РФ сократились вдвое, включая депозиты в иностранной валюте и ценные бумаги в США, Евросоюзе и Японии. Информация указана на сайте S&P.

Еще 26 февраля в S&P оценивали суверенный кредитный рейтинг России на уровне «ВВ+», а долгосрочный рейтинг в национальной валюте — на «ВВВ-».

Суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и местной валюте тогда тоже снизился с «B» до «B-».

На пересмотр российские и украинские рейтинги отправило и агентство Moody’s. Долгосрочный рейтинг РФ у Fitch снизился 3 марта с «BBB» до «B» с негативным прогнозом.