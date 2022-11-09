Деньги 09 ноября 2022, 22:56 АФК «Система» захотела купить российские активы IKEA АФК «Система» не исключила возможность покупки активов IKEA в России РИА «Новости»

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Инвестиционная компания АФК «Система» изучает возможность покупки российских активов шведской IKEA. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе розничной сети.

«Группа АФК рассматривает возможность покупки российских активов IKEA, сейчас проводится анализ этих предприятий», — говорится в сообщении.

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В конце октября РБК назвала инвестиционную компанию АФК «Система», группу компаний ПИК и завод по выпуску древесных плит Kronospan претендентами на активы IKEA в России.

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IKEA сообщила о приостановке всех продаж в России в марте текущего года. В июне поступила информация о том, что руководство не видит возможности возобновить их в будущем, сообщило РИА ФАН. Вслед за этим заявлением IKEA уволила 10 из 12 тысяч своих сотрудников в России.

Шведский мебельный гигант позже принял решение продать российские активы. С 24 октября потенциальные покупатели начали осматривать помещения, принадлежащие IKEA.