СМИ назвали возможных покупателей активов IKEA в России | 360°

Деньги 26 октября 2022, 01:43 СМИ назвали возможных покупателей активов IKEA в России РБК: АФК «Система», Группа ПИК и Kronospan претендуют на российские активы IKEA РИА "Новости"

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Представители лесопромышленного холдинга Segezha Group в качестве возможных покупателей побывали на российских заводах IKEA. Об этом РБК сообщили два источника.

Основной акционер АФК «Система» проводит процедуру due diligence, в рамках которой и состоялся визит специалистов холдинга Segezha Group. Как отметил один из источников издания, «Система» является не единственным претендентом на активы IKEA.

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Сейчас есть шесть компаний, которые претендуют на эти активы: у каждой из них есть равный доступ к информации о них. Среди претендентов названы Группа «ПИК» и компания по производству плит для напольных покрытий и мебели Kronospan.

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Ранее стало известно, что сеть магазинов IKEA уволила 10 из 12 тысяч своих сотрудников в России. Исполнительный директор Ingka Group Йеспер Бродин рассказал AFP News Agency, что из-за сворачивания бизнеса в России и инфляции продажи увеличились всего на 6%. IKEA прекратила розничную торговлю в России в марте текущего года, сообщал RT.