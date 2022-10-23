«Прямо как Sunlight». Россияне негативно отреагировали на «возвращение» IKEA | 360°

Общество 23 октября 2022, 22:16 «Прямо как Sunlight». Россияне негативно отреагировали на «возвращение» IKEA «Ura.ru»: россияне иронично прокомментировали «возвращение» IKEA РИА "Новости"

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Пользователи «ВКонтакте» и Telegram с иронией поприветствовали «возвращение» шведского мебельного гиганта IKEA на российский рынок. Комментаторы предположили, что фирменные цвета компании изменят под российский триколор. Об этом сообщило издание «Ura.ru» в Telegram-канале.

Юзеры отметили, что никто не сомневался, и если бы компания хотела уйти, то давно бы ушла. «Возвращение» IKEA сравнили с компанией Sunlight, которая периодически объявляла об уходе и открывала распродажи, но в итоге осталась в России, лишь сократив количество точек.

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Пользователи соцсетей предположили, что гипермаркеты могут переименовать в «ИДЕЯ», а фирменные цвета заменят на цвета российского триколора.

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IKEA приняла решение продать российские активы. С 24 октября потенциальные покупатели будут осматривать помещения, принадлежащие корпорации. Всего претендентов пять, об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в компании.

В середине октября сеть магазинов IKEA уволила 10 из 12 тысяч своих сотрудников в России.