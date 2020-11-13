Жителя Всеволожска арестовали за убийство жены в ТЦ

Всеволожский городской суд отправил под стражу мужчину, который подозревается в убийстве жены в торговом центре Всеволожска. Об этом сообщили в Следственном комитете.

О преступлении стало известно 11 ноября. Мужчина набросился на свою 36-летнюю супругу в одном из ТЦ Всеволожска. Сначала он в нее стрелял, а потом нанес ей множественные удары топором. Женщина скончалась на месте.

Есть видео с камер наблюдения магазина. На них видно, что пара сначала разговаривает, но потом местный житель достал оружие и напал на жену. Подозреваемого почти сразу задержали и отвезли на допрос. В его отношении открыли уголовное дело об убийстве.

СМИ назвали имя жертвы. Это Елена Шпак. У нее был свой салон красоты. Источник «360» рассказал, что мужчина около года преследовал свою супругу. Она не хотела с ним жить и сняла квартире. В октябре он отрезал ей ножом косу. У пары — общий ребенок.

Шпак приехала в Ленинградскую область из Молдавии. Там у нее была семья: муж и двое детей. Сергей Шпак — из Белоруссии. Ради отношений с Еленой он тоже бросил жену и двоих детей.