Источник: зарубивший женщину топором в ТЦ под Петербургом мужчина преследовал ее год

Подозреваемый в убийстве жены в ТЦ во Всеволожске угрожал ей расправой в течение года. В прошлом месяце он ножом отрезал ей косу. Об этом «360» рассказал знакомый с ситуацией источник.

«Он ей год угрожал. А в прошлый месяц отрезал ей косу ножом», — сказал собеседник «360».

По его словам, у убитой остались двое сыновей на родине в Молдавии от первого брака и маленькая дочь от подозреваемого. В браке они прожили семь лет.

Знакомый подозреваемого в убийстве сказал «360», что убитая скрывалась от своего мужа на съемной квартире и не желала жить с ним под одной крышей. Мужчина ее преследовал, уточнил собеседник «360».

11 ноября вооруженный мужчина пришел в ТЦ во Всеволожске и набросился на свою жену. Сначала он выстрелил в нее из пистолета, а потом несколько раз ударил топором. Женщина умерла на месте. Подозреваемого в убийстве быстро задержали. Сейчас его допрашивают. Против него завели дело по статье «Убийство».