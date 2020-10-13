Знакомая рассказала о конфликтах в семье нижегородского стрелка

«В последнее время, со слов его бабушки, Данила совершенно перестала интересовать учеба, а все свободное время проводил за игрой в компьютер. И родители, и бабушка постоянно разговаривали с ним на эту тему, но результата не было», — приводит издание слова собеседницы.

Девушка сообщила, что знала подозреваемого с детства, но они не дружили — не было общих интересов. Юноша, по ее словам, несколько дней назад приехал к бабушке на каникулы. Он застрелил ее деда в нескольких метрах от дома.

Стрельба произошла днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области. По предварительным данным, сначала подозреваемый разрядил охотничье ружье в свою бабушку, а потом застрелил соседа и еще двух случайных людей на автобусной остановке. После этого он убежал в лес. Утром 13 октября полицейские и росгвардейцы нашли его мертвым недалеко от места преступления.