Мужчина застрелил трех человек в Нижегородской области и пустился в бега. Онлайн-трансляция

Неизвестный обстрелял людей в Нижегородской области. По предварительным данным, погибли три человека, ранены еще трое. Преступник, по данным СМИ, сбежал в лес. Главные подробности о стрельбе — в онлайн-трансляции «360».

18:50 Двое пострадавших в результате стрельбы сейчас в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина, пишет ТАСС.

18:41 ОМОН и СОБР подключены к поиску расстрелявшего автобус в Нижегородской области.

18:36 Местные жители сообщили «360», что сейчас их попросили оставаться дома. Они рассказали подробности о стрельбе.

18:28 СК возбудил дело по факту убийства людей в Нижегородской области. Также в ведомстве предоставили официальные данные о пострадавших:

«В деревне Большеорловское вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями».

18:19 В Telegram-каналах появилась ориентировка МВД на стрелка.

18:12 Полиция заявила, что пока устанавливает личность того, кто открыл стрельбу на остановке в Нижегородской области.

18:11 После стрельбы на остановке в Нижегородской области погибли три человека. Еще трое ранены, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

18:10 Жители ближайших домов поделились с «360» видео с места стрельбы.

18:05 Местный житель сообщил «360», что стрельбу устроил молодой парень. По данным Baza, ему 18 лет.

18:00 Источник РИА «Новости» уточнил, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

17:48 Дежурно-диспетчерская служба подтвердила РИА «Новости» гибель четырех человек.

17:45 Неизвестный с ружьем и рюкзаком напал на людей, а затем сбежал в лес. Пострадавшим оказывают помощь.

17:40 Представители СК заявили «360», что сотрудники ведомства выехали на место стрельбы.

17:38 СМИ сообщили о расстреле автобуса в Нижегородской области. Life со ссылкой на источник сообщил, что погибли четыре человека, пострадали еще трое.