Происшествия 14 декабря 2023, 14:35 Суд оставил под стражей корреспондента WSJ Гершковича Мосгорсуд оставил корреспондента WSJ Гершковича в СИЗО до 30 января Фото: Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

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Московский городской суд принял решение продлить заключение под стражу обвиняемого в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича до 30 января 2024 года. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Постановление о заключении под стражу вынес Лефортовский суд 28 ноября. Апелляционные жалобы, поданные адвокатами Гершковича, суд отклонил без удовлетворения.

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Журналиста WSJ Эвана Гершковича сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге в конце марта. Его обвинили в шпионаже в пользу американских властей. Материалы уголовного дела засекретили.

В начале декабря российские власти отказали США в сделке для освобождения Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденного на 16 лет по аналогичному делу.