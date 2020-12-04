Отец выброшенного из окна ребенка опроверг информацию о наркотическом опьянении подозреваемой

Ранее СМИ писали, что отец выброшенного с 13-го этажа ребенка предположил, что Дарья Ш. была в наркотическом опьянении. В разговоре с «360» он опроверг эту информацию.

«Я никому не говорил и ни с кем из СМИ не разговаривал», — сказал он.

В пятницу, 4 декабря, возле дома в Новой Москве было обнаружено тело грудного ребенка. По предварительным данным, двухмесячную девочку выкинула с 13-го этажа подруга мамы ребенка.

На допросе женщина сказала, что голоса приказали ей убить девочку.