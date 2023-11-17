Эксклюзив 17 ноября 2023, 12:09 Жительница Балашихи опровергла задержание дочери за подготовку к «колумбайну» Мать девочки из Балашихи опровергла ее задержание за план нападения на школу РИА «Новости»

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Восьмиклассницу из Балашихи заподозрили в подготовке нападения на школу. По неподтвержденной информации, девочку задержали и изъяли оружие. Однако ее мать опровергла «360» сообщения СМИ и не подтвердила проведение обыска.

«Не было [подготовки к нападению]. Я сейчас не готова общаться», — сказала она.

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Силовики задержали 14-летнюю девочку по подозрению в приготовлении к убийству и организации террористической деятельности, сообщил Telegram-канал Baza. Восьмиклассница якобы интересовалась движением «Колумбайн»* и искала в интернете предметы для нападения на школу № 15. Во время обысков у нее изъяли самодельный предмет с фитилем, два ножа, футболки с надписями WRATH и NATURAL SELECTION, флешку, телефон с фотографиями преступников и подписками на тематические паблики.

В апреле 2022 года «Колумбайн»* внесли в перечень террористических и экстремистских организаций. За участие в нем ввели уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения.

* Движение «Колумбайн» признали террористическим и запретили в России.