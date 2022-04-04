«Колумбайн» внесли в перечень террористических организаций

Запрещенный в России «Колумбайн»* внесли в официальный перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом сообщил Росфинмониторинг.

Ведомство внесло «международное молодежное движение „Колумбайн“*» в перечень террористов и экстремистов, доступный на официальном сайте.

Верховный суд России в феврале 2022 года по требованию Генпрокуратуры признал «Колумбайн»* террористическим движением и запретил его деятельность на территории РФ.

В Генпрокуратуре отмечали, что сторонники движения «Колумбайн»*, которое получило свое название после нападения на одноименную школу в США, пропагандируют насилие и ставят своей целью массовую гибель людей, чтобы запугать население и дестабилизировать обстановку в стране.

Идеология «Колумбайна»* приводит к насильственным преступлениям террористической направленности. В феврале директор ФСБ Александр Бортников сообщал о предотвращении ряда терактов в образовательных учреждениях в нескольких регионах России.

* «Колумбайн» — террористическая организация, запрещенная в РФ.