«Колумбайн» признали в России террористическим движением

Верховный суд России удовлетворил требование Генеральной прокуратуры о признании террористическим международного молодежного движения «Колумбайн»*. Как сообщил «Интерфакс», заседание прошло в закрытом режиме. Судья огласил только резолютивную часть решения. Мотивировка осталась неизвестной.

Решение суда вступило в силу с момента оглашения. Кроме признания движения «Колумбайн»* террористическим его деятельность запретили на территории России.

В пресс-службе Генпрокуратуры заявили, что удовлетворены судебным решением. Там отметили, что теперь за участие в деятельности организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ведомстве пояснили, что сторонники «Колумбайна»* пропагандируют насилие, ставят своими целями добиться массовой гибели людей, устрашить население и дестабилизировать обстановку в стране.

Кроме того, члены организации отрицают моральные принципы и нравственные ценности, заменяя их девиантным поведением и насилием. Координация движения проходит через интернет, где создаются тематические группы и идет психологическая обработка подростков.

Насильственная идеология «Колумбайна»* приводит к резонансным преступлениям террористической направленности.

Термин «Колумбайн»* появился после нападения на одноименную школу в США в 1999 году. Двое учеников открыли стрельбу в учебном заведении. Жертвами стали 13 человек, еще 23 получили ранения. Случившееся привело к большому общественному резонансу. Другие случаи стрельбы в учебных заведениях в дальнейшем начали ассоциировать с трагедией 1999 года.

О росте популярности деструктивной субкультуры неоднократно говорили в Совете безопасности России. Участники отмечали, что пропаганда преступного образа жизни идет через социальные сети. До этого экстремистской и запрещенной в России признали движение АУЕ**.

*«Колумбайн» — террористическая организация, запрещенная в России.

**АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России.