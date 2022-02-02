«Колумбайн» признали в России террористическим движением
Верховный суд России признал «Колумбайн» террористическим движением
Верховный суд России удовлетворил требование Генеральной прокуратуры о признании террористическим международного молодежного движения «Колумбайн»*. Как сообщил «Интерфакс», заседание прошло в закрытом режиме. Судья огласил только резолютивную часть решения. Мотивировка осталась неизвестной.
Решение суда вступило в силу с момента оглашения. Кроме признания движения «Колумбайн»* террористическим его деятельность запретили на территории России.
В пресс-службе Генпрокуратуры заявили, что удовлетворены судебным решением. Там отметили, что теперь за участие в деятельности организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
В ведомстве пояснили, что сторонники «Колумбайна»* пропагандируют насилие, ставят своими целями добиться массовой гибели людей, устрашить население и дестабилизировать обстановку в стране.
Кроме того, члены организации отрицают моральные принципы и нравственные ценности, заменяя их девиантным поведением и насилием. Координация движения проходит через интернет, где создаются тематические группы и идет психологическая обработка подростков.
Насильственная идеология «Колумбайна»* приводит к резонансным преступлениям террористической направленности.
Термин «Колумбайн»* появился после нападения на одноименную школу в США в 1999 году. Двое учеников открыли стрельбу в учебном заведении. Жертвами стали 13 человек, еще 23 получили ранения. Случившееся привело к большому общественному резонансу. Другие случаи стрельбы в учебных заведениях в дальнейшем начали ассоциировать с трагедией 1999 года.
О росте популярности деструктивной субкультуры неоднократно говорили в Совете безопасности России. Участники отмечали, что пропаганда преступного образа жизни идет через социальные сети. До этого экстремистской и запрещенной в России признали движение АУЕ**.
*«Колумбайн» — террористическая организация, запрещенная в России.
**АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России.