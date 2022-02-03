Жителя Татарстана задержали по подозрению в убийстве двух человек

Жителя поселка Луч задержали по подозрению в убийстве двух собутыльников. По версии следствия, он уложил тела на кровать и лег спать рядом с ними. Следователи возбудили уголовное дело.

Пресс-служба Следственного комитета РФ по Татарстану уточнила, что правоохранители задержали 60-летнего подозреваемого, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности. Возбуждено дело по статье «Убийство двух или более лиц».

По данным Lеntа.ru, перед смертью один из мужчин успел позвонить родственникам и попросил вызвать полицию. На место прибыли оперативники и обнаружили убийцу спящим рядом с жертвами. Ими оказались 39-летний хозяин дома и 60-летний мужчина.

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу.

СМИ сообщили подробности жизни 17-летнего подростка, подозреваемого в тройном убийстве в Омской области. Ранее он ушел из родного дома, скитался по селу Юрьевка, оставался на ночь в разных местах.

Ранее стало известно, что в Татарстане мужчина после собственной свадьбы убил новоиспеченную супругу, изнасиловал массажистку и покончил с собой.