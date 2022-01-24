Татарстанец после свадьбы убил жену, ее сестру, изнасиловал массажистку и покончил с собой

В Татарстане мужчина сразу после свадьбы убил свою новоиспеченную жену и ее сестру, а после этого покончил с собой. Об этом со ссылкой на республиканский СК сообщил ТАСС.

О произошедшем стало известно накануне вечером. В ведомстве сообщили агентству, что мужчина покончил с собой после того, как убил двух девушек. Следователи завели дело по статье «Убийство».

Газета «Известия» уточнила со ссылкой на источник, что супруги оформили брак 20 января. Свадьбу пара отметила в узком кругу родных и близких. После торжеств мужчина, проводив гостей, вернулся домой, где зарезал жену и ее двоюродную сестру. Мотивы преступления неизвестны. Издание также сообщило, что после этого мужчина взломал сейф отца, откуда достал два ружья, и отправился в центр города, где изнасиловал некую женщину. О ее состоянии не уточняется.

Впоследствии труп мужчины нашли у кафе «Тургай» на трассе Уфа — Москва. Предположительно, он покончил с собой.

Сайт Kazanfirst написал, что убийства произошли в селе Мелекес. Мужчине было 25 лет, его супруге — 21. По данным этого СМИ, убийство было совершено им спустя два после свадьбы. А об изнасиловании заявила массажиста из Набережных Челнов, куда после двойного убийства отправился молодожен. Его тело позже нашли в автомобиле на трассе недалеко от Елабуги.

Ранее стало известно об убийстве семьи из трех человек в Омской области. Задержали двух подозреваемых — это подростки в возрасте 14 и 17 лет.