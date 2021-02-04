Жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили к 17 годам колонии за убийство братьев

Житель Комсомольска-на-Амуре осужден на 17 лет колонии строгого режима за убийство двух братьев. В суде он назвал свои действия самообороной.

Суд установил, что трое мужчин, находясь в квартире одного из потерпевших, выпивали спиртные напитки. Будучи нетрезвыми, они рассорились между собой, что переросло в рукоприкладство. Нетрезвый мужчина начал избивать руками и ногами двух своих родственников, в том числе нанося удары по голове, сообщило РИА «Новости».

Экспертиза заключила, что потерпевшие получили около 70 ударов, из-за чего скончались. После этого обвиняемый решил скрыться с места преступления.

«Сегодня приговором Хабаровского краевого суда осужден 36-летний житель Комсомольска-на-Амуре за совершение преступления по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). Виновному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года», — сообщает надзорное ведомство Хабаровского края.

Ведомство добавляет, что подсудимый не раскаялся и не признал собственную вину. В суде он отстаивал позицию о том, его действия были самообороной.

Суд взыскал со счетов осужденного один миллион рублей в счет возмещения вреда.