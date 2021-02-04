Хабаровские заправки получили 900 тысяч тонн бензина после сбоя в производстве

Хабаровский НПЗ возобновил выпуска бензина марки АИ-92. Первые 900 тонн топлива оттуда и из Росрезерва уже поступили на региональные заправки.

«Сегодня ночью первый состав прибыл и выгружен. И первые 400 тонн (со складов Росрезерва — прим. ред.) поступили в продажу уже, мы ожидаем в ближайшие дни дополнительные составы», — заявил врио главы края Михаил Дегтярев в своем Теlеgrаm-канале.

Он добавил, что Хабаровский НПЗ уже выпустил в продажу первые 500 тонн бензина. Они поступили в розничную сеть. Завод должен выйти на ежедневную мощность в «одну тысячу тонн бензина каждой марки уже в ближайшие дни».

В компании уточнили, что топливом обеспечены 54 из 84 заправочных станций в Хабаровском крае. В частности, бензин отправили на АЗС вдоль трасс «Хабаровск — Бикин» и «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу региона.

«Также, по данным ПАО „ННК-Хабаровскнефтепродукт“, в пути сейчас находится еще 2,2 тысячи тонн бензина АИ-92, приобретенного < …> на нефтеперерабатывающих заводах Сибири», — отметили в пресс-службе правительства региона.

Перебои с поставкой топлива начались в Хабаровском крае еще в январе. Местные жители рассказывали, что на АЗС появлялись очереди из желающих купить бензин АИ-92 и АИ-95. Власти обещали исправить ситуацию к 1 февраля, но этого не случилось.