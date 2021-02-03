Надежды только на газ. Дальний Восток встал в очереди на заправки из-за исчезновения бензина

В январе на Дальнем Востоке начались перебои с топливом. Власти обещали, что ситуация исправится к 1 февраля, однако этого не произошло. Эксперт счел, что россиянам стоит переводить машины на газ.

Топливный кризис связали с плановой модернизации Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. В регионе начался дефицит бензина АИ-92 и АИ-95 — на автозаправках километровые очереди, часть АЗС и вовсе закрылась. А на нефтеперерабатывающем заводе, который наконец заработал, не удалось запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина.

Губернатор Амурской области Василий Орлов на своей странице в Instagram пояснил, что ремонтные работы на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе идут с 18 января. Их не удалось, как планировалось, закончить 30 января, но 4 февраля завод выйдет на полную мощность.

Также глава региона предложил не создавать ажиотаж на заправках и не усугублять этим сложную ситуацию с топливом.

«Прошу вас отнестись к этому с пониманием и не создавать ажиотажный спрос на заправках, не заливать бензин во все емкости, которые нашли в гараже», — попросил чиновник.

Зампредседателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук рассказал, что совместно с «Нефтегазхолдингом» был проработан вопрос о поставках топлива для Хабаровского края из Росрезерва. Уже залиты первые цистерны, состав должен был прийти ночью, краевому Минтрансу поручено проконтролировать его прохождение по железной дороге. Зампред отметил, что по такой схеме топливо будет приходить в регион каждый день, в первую очередь бензин АИ-92.

Также было заявлено, что достигнута договоренность с руководством ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» о том, что бензин будет в свободной продаже в городах не менее чем на 30% заправок ННК. На остальных топливо будут продавать по карточкам.

«Безумный Макс» в Хабаровске

Между тем жители Хабаровска заявили, что помощи чиновников не хватает, об этом написал сайт Dvhab.ru. По их словам, город напоминает мир «Безумного Макса», где все зависели от поставок топлива. Возле еще работающих заправок собираются огромные очереди автомобилистов. Многие пытаются заправиться ночами, ожидая по нескольку часов без гарантии удачного исхода.

В местных соцсетях люди, хоть и ругают власти, стараются не отчаиваться и пытаются шутить над создавшимся кризисом.

Президент Независимого топливного союза, руководитель аналитического центра Григорий Баженов уверен, что топливный кризис Дальневосточного федерального округа высвечивает серьезную системную проблему. В беседе с «360» эксперт пояснил, что на большинство регионов ДФО работают преимущественно два нефтеперерабатывающих завода: комсомольский и хабаровский.

Соответственно, стоило одному из предприятий встать — и топлива стало недостаточно. Кроме того, регионы округа испытывают проблемы с нефтепродуктообеспечением. Чтобы увеличить объемы обеспечения дальневосточных регионов, необходимо, чтобы нефтепродукты, которые производятся на НПЗ в Сибирском федеральном округе, проходили по цене ДФО.

«Единственная возможность решить эту ситуацию — принять постановление о субсидии железнодорожных поставок в регионы ДФО. Документ уже разработан, написан и оформлен, но он с июня завис на стадии оценки регулирующего воздействия. Это очень нужное и очень правильное, стратегически верное постановление, которое позволит увеличить объемы нефтепродуктообеспечения в регионах ДФО», — сказал Григорий Баженов.

Он отметил, что такое решение позволит обойтись без внезапных точечных решений и сложных переговоров, чтобы распаковать госрезерв. Основным противником постановления выступает лишь Министерство финансов, но Независимый топливный союз активно работает по этой проблематике.

Газ как спасение

Григорий Баженов также выразил уверенность, что взлетевшие цены на топливо если опустятся, то ненадолго.

«У нас цены только растут. В целом по России цены растут в силу трех факторов: рост цен на нефть, рост налоговой нагрузки на поставки на внутренний рынок и снижение налоговой нагрузки на поставки нефтепродуктов на рынки внешние», — заметил эксперт.

Электроавтомобили, о которых начали поговаривать жители Дальнего Востока, также представляются сомнительным выходом: трудно поверить, что среднестатистический гражданин России сможет себе позволить приобретение подобного автомобиля. Куда более перспективным, по мнению Баженова, является развитие других альтернативных источников топлива и переоборудование под них автомобилей.

Машина, которая питается природным или сжиженным углеводородным газом, намного экономичнее. Правда, многим автомобилистам перейти на такое топливо мешают тяжкая бюрократическая процедура регистрации внесения изменений в конструкцию автомобиля и отсутствие соответствующей инфраструктуры в некоторых регионах страны.