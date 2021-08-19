Жители Тюмени захотели создать мемориал в память об убитой девочке

Тюменцы списались в одном из пабликов во «ВКонтакте» и договорились создать мемориал в память об убитой девятилетней девочке. Ребенок пропал еще 30 июня. Через почти два месяца расчлененное тело нашли в районе Лесобазы.

Сейчас жители Тюмени решают, куда нужно нести свечи, цветы и игрушки. Некоторые предложили создать мемориал около дома, где жила девочка. Другие отметили, что бомжи и алкоголики все растащат, и назвали более подходящее для мемориала место — сквер «Казачьи луга», написало Ura.ru.

Ранее в СК сообщили, что 19 августа в районе Лесобазы в Тюмени нашли тело зверски убитой девятилетней школьницы, которая пропала 30 июня. Останки обнаружили недалеко от автозаправки, у дома № 5 на улице Домостроителей. Там сейчас работают следователи и криминалисты.

Волонтеры рассказали, что не раз проходили мимо этого места, но ничего не видели. Они предположили, что тело туда могли подбросить. Накануне правоохранители задержали 39-летнего местного жителя, который может быть причастен к убийству ребенка. СМИ написали, что он жил по соседству с семьей девочки.