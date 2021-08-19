Тело жестоко убитой девочки нашли в Тюмени

Пропавшую 30 июня в Тюмени девочку нашли мертвой. Ее расчлененное тело обнаружили в районе Лесобазы. Об этом написал сайт 72.ru со ссылкой на свои источники. Информацию подтвердили в СУ СК РФ по Тюменской области.

«Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке», — сказали в ведомстве.

По данным сайта 72.ru, тело обнаружили недалеко от АЗС, у дома № 5 на улице Домостроителей. Там уже начали работу криминалисты и следователи СК. Они проводят следственные действия для установления личности погибшей.

Волонтеры рассказали, что не раз проходили мимо этого места, но ничего не находили. Они предположили, что труп могли подбросить. Об этом написал Znak.com.

Девочка ушла из дома 30 июня. Ее поисками занимались криминалисты из центрального аппарата Следственного комитета, московские поисковики отряда «Лиза Алерт», а также полиция и волонтеры. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал 500 тысяч рублей за любую ценную информацию, которая поможет отыскать девочку. Позже в МВД объявили, что выплатят награду в размере одного миллиона рублей.

Накануне, 18 августа, следователи задержали 39-летнего местного жителя, который мог быть причастен к исчезновению школьницы. Теlеgrаm-канал «112» написал, что он является соседом убитой. Пока его обвинили в совершении преступления в отношении мальчика. По данным следствия, вечером 16 августа он в жилом доме на улице Стартовая совершил действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика.

«В ходе допроса мужчина сознался в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сказано в сообщении пресс-службы регионального СУ СК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.