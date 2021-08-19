Появилось видео с места обнаружения тела пропавшей в июне девочки из Тюмени

В СМИ появились кадры с места обнаружения расчлененного тела ребенка. Предположительно, это девятилетняя жительница Тюмени, которую искали с 30 июня.

Видео опубликовали «Известия». На кадрах видно, что место, где нашли тело, оцепили сигнальными лентами, рядом находится несколько полицейских машин.

В районе Лесобазы нашли детский труп, который может принадлежать девятилетней девочке, пропавшей 30 июня. Волонтеры рассказали, что несколько раз проходили это место, но ничего не находили. Они предполагают, что труп могли подкинуть.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей.

Накануне в Тюмени задержали 49-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании мальчика 2011 года рождения. Следователи проверяют его причастность и к убийству девятилетней девочки, которую нашли на территории Лесобазы.