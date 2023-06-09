Криминал 09 июня 2023, 10:46 Житель Приморья предстанет перед судом за незаконный оборот более 800 литров спирта МВД: полицейские изъяли 860 литров незаконно купленного спирта у жителя Находки Пресс-служба УТ МВД России по ДФО

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Сотрудники транспортной полиции изъяли нелегальный этиловый спирт у жителя Находки Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с сотрудниками городского отдела УФСБ провели оперативно-разыскные мероприятия, установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 31-летний мужчина.

Следователи Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте завершили расследование уголовного дела. Теперь его фигурант предстанет перед судом.

Пресс-служба УТ МВД России по ДФО

По версии следствия, подозреваемый закупил у неустановленного лица 8600 флаконов спиртосодержащей жидкости емкостью по 100 миллилитров каждый. При этом у жителя Находки не было необходимой лицензии.

«В результате проведенных мероприятий сотрудниками транспортной полиции изъято 172 коробки спиртосодержащей жидкости весом 860 литров на сумму порядка 300 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

Пресс-служба УТ МВД России по ДФО

Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по статье о незаконной закупке, хранении и перевозке спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии. Подозреваемому грозит штраф от двух до трех миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее суд арестовал бизнесмена из Самарской области, которого обвиняют в производстве опасного алкогольного напитка «Мистер Сидр». По данным на вечер 8 июня, от отравления этим спиртным скончался 31 человек.