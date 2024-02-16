Происшествия 16 февраля 2024, 13:31 Двое петербуржцев пострадали после поножовщины в Василеостровском районе

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Драка в Василеостровском районе Петербурга закончилась госпитализацией обоих ее участников. Об этом сообщил Петроград.

В подъезде одного из домов на 17-й линии ВО поссорились 22-летний молодой человек и ранее судимый мужчина. Конфликт перерос в драку, и более опытный ее участник схватился за нож. В результате 22-летнего парня в тяжелом состоянии доставили в больницу с ранениями живота, а его оппонента — с черепно-мозговой травмой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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