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    18 октября 2021, 19:13

    Житель Нижнекамска предлагал детям непристойщину за деньги, но попал на видео

    Подозреваемый в приставаниях к детям в Нижнекамске мужчина попал на видео

    Александр Блинов, Иван Степанов

    В Нижнекамске задержали мужчину, который, предположительно, предлагал детям за деньги заняться с ним непристойными вещами. Предполагаемый извращенец попал на видео с камер наблюдения, которое появилось в распоряжении «360».

    Мужчину заметили в субботу, когда он обходил детские площадки в поисках потенциальных жертв. Злоумышленник подходил к детям и предлагал им деньги в обмен на интимную близость.

    Предполагаемого извращенца задержали после того, как родителей детей пожаловались в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

    Ранее 30-летнего жителя Астрахани, который 183 раза изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу, приговорили к 18 годам колонии.

    Во Владивостоке на прошлой неделе задержали подозреваемого в педофилии. Мужчина переписывался с девятилетней девочкой в соцсети и предлагал ей деньги за интимные фотографии. Школьница сообщила о странной переписке своим родителям, после чего те обратились в полицию. Подозреваемому 38 лет, ранее он уже был судим. Теперь ему грозит еще до 20 лет тюрьмы.