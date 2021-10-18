Житель Нижнекамска предлагал детям непристойщину за деньги, но попал на видео

В Нижнекамске задержали мужчину, который, предположительно, предлагал детям за деньги заняться с ним непристойными вещами. Предполагаемый извращенец попал на видео с камер наблюдения, которое появилось в распоряжении «360».

Мужчину заметили в субботу, когда он обходил детские площадки в поисках потенциальных жертв. Злоумышленник подходил к детям и предлагал им деньги в обмен на интимную близость.

Предполагаемого извращенца задержали после того, как родителей детей пожаловались в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее 30-летнего жителя Астрахани, который 183 раза изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу, приговорили к 18 годам колонии.

Во Владивостоке на прошлой неделе задержали подозреваемого в педофилии. Мужчина переписывался с девятилетней девочкой в соцсети и предлагал ей деньги за интимные фотографии. Школьница сообщила о странной переписке своим родителям, после чего те обратились в полицию. Подозреваемому 38 лет, ранее он уже был судим. Теперь ему грозит еще до 20 лет тюрьмы.