Астраханцу, 183 раза изнасиловавшему маленькую падчерицу, дали 18 лет колонии

Суд приговорил 30-летнего астраханца к 18 годам колонии строго режима за то, что тот насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу в течение трех лет. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

За три года он изнасиловал девочку 183 раза. Преступления он совершал с 2017 года, когда девочке было девять лет.

«Следствием и судом установлено, что в период с сентября 2017 года по ноябрь 2020 года 30-летний местный житель совершал в отношении своей малолетней падчерицы 2008 года рождения насильственные действия сексуального характера и изнасилования», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе также уточнили, что в рамках расследования уголовного дела в районный отдел полиции также направлены представления об устранении причин и условий, которые могли способствовать совершению преступлений. На этих основаниях должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Какую роль в этом играет мать и почему она не заметила неладное, неизвестно. Также не сообщается о физическом и психологическом здоровье пострадавшей.