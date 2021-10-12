Полиция Приморья задержала педофила

Полицейские Владивостока задержали гражданина, подозреваемого в покушении на половую неприкосновенность ребенка. Мужчина переписывался с 9-летней девочкой в социальных сетях и предлагал ей сделать интимные фотографии за оплату. Об инциденте написало ИА «PrimaMedia».

Подозреваемому в преступлении 38 лет, он уже был ранее судим. Полицейские узнали о нем, когда девочка сообщила о странной переписке своим родителям, а те обратились в правоохранительные органы.

После полученного сообщения сотрудники оперативного отдела начали «разрабатывать» мужчину и вести с ним переписку от лица девочки, в ходе которой предложили встречу — назначили место и время. Подозреваемый приехал в село Барабаш, где его и задержали. Сейчас против него уже возбудили уголовное дело. Статья — 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера. Решается вопрос о мере пресечения для мужчины — ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в полиции края уже делали заявление, что в регионе участились случаи подобных преступлений.