Криминал 06 февраля 2024, 07:15 Житель Кургана пошел под суд из-за книг о Гарри Поттере Суд приговорил жителя Кургана к 2 годам условно за выпуск книг о Гарри Поттере РИА «Новости»

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Бизнесмен выпускал в Кургане серию книг о Гарри Поттере с нарушением законодательства об авторском праве. Его приговорили к двум годам заключения условно и возмещению ущерба, сообщила прокуратура Курганской области.

В период с декабря 2018 по апрель 2021 года 45-летний мужчина напечатал более 43 тысяч книг, не имея лицензионного соглашения. Их признали контрафактными. Уголовное дело возбудили по статье 146 УК России «Незаконное использование объектов авторского права, совершенное в особо крупном размере».

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Курганский городской суд приговорил бизнесмена к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком еще на два года и обязал выплатить правообладателю 22 миллиона рублей. Именно в такую сумму оценили ущерб от незаконной печати.

Прокуратура не уточнила, какие именно книги выпускал мужчина. По информации Ura.ru, он печатал романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Внешне они напоминали серию книг издательства «Росмэн».

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