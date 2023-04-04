Мир 04 апреля 2023, 10:43 Онлайн-сериал о Гарри Поттере снимут в США — СМИ Bloomberg: Warner Bros. Discovery снимет онлайн-сериал по книгам о Гарри Поттере Unsplash

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Американский медиаконгломерат Warner Bros. Discovery близок к сделке по созданию нового онлайн-сериала о мальчике-волшебнике Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие остаться анонимными.

По их данным, компания некоторое время пыталась убедить писательницу в необходимости съемок сериала. Ожидается, что в нем будет семь сезонов. Джоан Роулинг будет каждый день находиться на съемочной площадке, но главным автором проекта не станет.

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«Сериал позволит писателям глубже погрузиться в мир книг Роулинг», — сообщили в агентстве.

Ранее киностудия Warner Brothers опровергала слухи о подготовке фильма по пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Серия из семи книг о Гарри Поттере за 25 лет вышла на 85 языках и распродалась тиражом 600 миллионов экземпляров. С 2001 года на основе книг вышло восемь фильмов. Кассовые сборы превысили 7,7 миллиарда долларов.