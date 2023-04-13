13 апреля 2023, 00:56
HBO Max опубликовала тизер грядущего сериала о Гарри Поттере
Стриминговая платформа HBO Max показала первый тизер сериала о Гарри Поттере
Стриминговая платформа HBO Max показала тизер сериала по книгам о Гарри Поттере, запуск которого состоится с 12 апреля. Ролик продолжительностью менее минуты появился на YouTube-канале НВО и в Twitter-аккаунте платформы.
В сообщении сервиса сказано, что сериал станет «точной адаптацией» культовых книг.
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«Каждый сезон будет аутентичен оригинальным книгам и познакомит новую аудиторию по всему миру с Гарри Поттером и его невероятными приключениями», — говорится в заявлении.
При этом отмечается, что оригинальные классические фильмы будут по-прежнему доступны для просмотра по всему миру. В сериале планируется семь сезонов — по числу книг Джоан Роулинг. Сама писательница стала исполнительным продюсером проекта.
Ранее сообщалось, что американский медиаконгломерат Warner Bros. Discovery некоторое время пытался убедить писательницу в необходимости съемок сериала. Джоан Роулинг каждый день находилась на съемочной площадке, но главным автором проекта так и не стала.
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