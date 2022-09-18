Полуторагодовалый ребенок в Иркутской области погиб от рук отчима | 360°

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Полуторагодовалый ребенок в Иркутской области погиб от рук отчима

РЕН ТВ: в Иркутской области мужчину заподозрили в убийстве полуторагодовалого ребенка

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В Иркутской области отчим расправился с полуторагодовалым ребенком из-за плача. Мужчина несколько раз ударил ребенка головой об стену, сообщил РЕН ТВ.

Житель Красного Яра долго не мог успокоить сына от гражданской супруги. Потеряв самообладание, он схватил ребенка за шею и несколько раз ударил его головой о стену.

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Ребенок получил черепно-мозговые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался. По данным источника, в семье 22-летнего отчима воспитывают еще троих детей. На учете она не состоит.

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Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемого задержали. Известно, что сожитель матери ребенка стоит на учете в ПНД.

В Москве няня убила ребенка, уронив его в раковину. Пятимесячный мальчик ударился головой о твердую поверхность и умер на месте, писало «Утро.ру».

В Оренбургской области мужчина задушил свою 20-летнюю девушку и ее трехлетнего ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Дети

МВД РФ

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