Полуторагодовалый ребенок в Иркутской области погиб от рук отчима | 360°

Криминал 18 сентября 2022, 11:18 Поделиться Telegram

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Viber Полуторагодовалый ребенок в Иркутской области погиб от рук отчима РЕН ТВ: в Иркутской области мужчину заподозрили в убийстве полуторагодовалого ребенка РИА «Новости»

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В Иркутской области отчим расправился с полуторагодовалым ребенком из-за плача. Мужчина несколько раз ударил ребенка головой об стену, сообщил РЕН ТВ.

Житель Красного Яра долго не мог успокоить сына от гражданской супруги. Потеряв самообладание, он схватил ребенка за шею и несколько раз ударил его головой о стену.

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Ребенок получил черепно-мозговые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался. По данным источника, в семье 22-летнего отчима воспитывают еще троих детей. На учете она не состоит.

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Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемого задержали. Известно, что сожитель матери ребенка стоит на учете в ПНД.

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