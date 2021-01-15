Няня-москвичка убила грудного ребенка, уронив его в раковину

Пятимесячный мальчик умер в одной из московских больниц от тяжелых травм головы. Он получил после падения в раковину из рук няни. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник уточнил, что 14 января врачи Морозовской детской городской клинической больницы № 47 сообщили в полицию о смерти младенца от многочисленных травм головы. У него диагностировали последствия перенесенной тяжелой ЧМТ, множественные переломы теменных костей, а также субдуральное кровоизлияние правой лобной доли.

Правоохранители провели проверку и выяснили, что мальчик пострадал еще в прошлом году. 30 октября няня решила подмыть ребенка, однако внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Падая, она уронила мальчика в раковину. В тот же день врачи госпитализировали его и положили в реанимацию.