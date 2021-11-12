Мужчина убил жену из ревности и задушил ребенка в оренбургском селе. Видео

В Оренбургской области нашли мертвыми девушку и маленького ребенка. Подозреваемого в их убийстве уже задержали. Им оказался отец семейства.

Тела 20-летней матери и ее трехлетнего ребенка обнаружили вечером 12 ноября в одной из квартир села Кваркено, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону. На девушке нашли колото-резаные раны, ребенка задушили. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.

«По подозрению в совершении расследуемого преступления задержан 25-летний житель села Кваркино, который <…> из ревности совершил убийство своей супруги и ребенка, после чего с места совершения преступления скрылся», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемого доставили на допрос. При нем нашли предполагаемое орудие преступления — нож. Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.