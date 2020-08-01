Адвокат объяснил, почему жене Картрайта продлили срок задержания

Жена расчлененного рэпера Энди Картрайта не признавалась в убийстве. Эта информация недостоверна, непонятно, почему некоторые СМИ начали ее распространять без подтверждения.

Об этом «360» рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт Петербурга и Ленобласти Дарья Лебедева.

Та информация, которая прошла в момент оглашения — о том, что она признала вину, — не соответствует никакой абсолютно действительности. Вину она не признавала в убийстве. Это ложная информация, которая сейчас активно почему-то без проверки распространяется некоторыми СМИ Дарья Лебедева.

Она рассказала, что суд отложил заседание и продлил срок задержания на 72 часа, чтобы соблюсти права Марины Кохал на защиту.

«По ходатайству адвоката им не было предоставлено достаточно времени, чтобы собрать данные о личностях. Без этого невозможно рассмотреть ходатайство в полном объеме», — пояснила Лебедева.

Она также отметила, что Марина выглядит так, будто нехорошо себя чувствует. Она явно плакала. Ее адвокат Ирина Скурту рассказала журналистам, что защита будет просить о домашнем аресте.

«Скорее всего, [будем настаивать] на домашнем аресте, но пока еще решаем. Для этого надо обеспечить место проживания, соответственно, все документы подтверждающие. Мы понимаем, что мера пресечения неизбежна, но на сегодняшний день не подтвержден даже факт совершения преступления. Есть такое понятие, как событие преступления, — оно не подтверждено, подчеркнула она.

Скурту отметила, что на останках рэпера нет никаких внешних признаков травм — ни черепно-мозговой травмы, ни ножевых ранений, которые могли стать причиной смерти. Она напомнила, что, пока не закончится следствие и экспертиза, получить разрешение на захоронение Энди Картрайта будет нельзя. По предварительному заключению, экспертиза займет от месяца до двух. После этого тело рэпера можно будет похоронить, но не кремировать.