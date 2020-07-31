Жену Энди Картрайта задержали по делу об убийстве

Правоохранители задержали жену рэпера Энди Картрайта, которого нашли расчлененным с своей квартире. Марину Кохал подозревают в убийстве супруга — ранее она рассказала, что расчленила его тело уже после смерти от передозировки наркотиков.

Об этом сообщил Следственный комитет России по Санкт-Петербургу. Ведомство уточнило, что возбудило уголовное дело по статье «Убийство» после того, как 29 августа обнаружили расчлененное тело в одной из квартир по Невскому проспекту.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержана супругу потерпевшего 1984 года рождения», — пояснили в СК.

Сейчас с подозреваемой проводят следственные действия. Ведомство собирается ходатайствовать в суд о заключении ее под стражу.

Ранее СК отпустил Марину Кохал после допроса. Она рассказала, что расчленила тело супруга после того, как он умер из-за передозировки наркотиками. Так она хотела спасти его от «бесславной смерти». Супруга упаковала части тела Картрайта в целлофан и несколько дней хранила в квартире — лишь на четвертый день после смерти рэпера она обратилась к его адвокату.

Однако первичная экспертиза, которую провели правоохранители, не обнаружила следов наркотиков в крови покойного.