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    30 июля 2020, 16:56

    Жена призналась в расчленении Энди Картрайта, но ее отпустили. Почему?

    Ксения Басырова , Ольга Нижельская

    Следственный комитет отпустил Марину Кохал, жену погибшего рэпера Энди Картрайта, после допроса. Однако адвокат Ольга Кравчина, которая специализируется на тяжких преступлениях, рассказала «360», что суд должен был как минимум взять с женщины подписку о невыезде, а лучше — отправить в психиатрический стационар на экспертизу.

    «Я допускаю, что были какие-то специфические обстоятельства. Но в любом случае, суд обязан был избрать ей меру пресечения [в виде] подписки о невыезде. Это самый мягкий вариант. Либо домашний арест», — заявила Ольга Кравчина.

    По словам адвоката, суд должен был назначить Кохал комплексную или комиссионную психологическую экспертизу в шестой больнице Петербурга. И провести ее как можно быстрее.

    «То, о чем рассказывают в СМИ, это психиатрия, чистая психиатрия. Они должны были провести медицинское освидетельствование, в каком состоянии она находилась в момент совершения всех этих действий. Дать оценку ее психическому здоровью. И ни в коем случае не отпускать!» — уверена Кравчина.

    Она также добавила, что решение суда, которое действует сейчас, а это явка по требованию, должно быть отменено. Мера пресечения избрана неверно.

    «Это решение несправедливое. Потерпевшая сторона должна и обязана его обжаловать. Почему адвокат его не обжалует? Они могут подать жалобу во второй апелляционный суд или Санкт-Петербургский городской суд. Ее рассмотрят очень быстро — в течение недели», — добавила Ольга Кравчина.

    Она также отметила, что не всегда вершится правосудие так, как мы себе представляем. Иногда люди могут что-то не понимать или недооценивать.

    «Есть моменты, которые суд видит по-своему. Но все же мы живем в правовом государстве, которое должно оценить преступление по всей строгости закона. Я не видела материалы этого дела, не могу точно сказать, какая статья там должна быть. Но могу с уверенностью заявить, что нет ни одной практики по похожим делам, чтобы с таким составом преступления отпускали человека по явке по требованию», — заключила Кравчина.

    По версии следствия, Марина Кохал расчленила тело своего мужа, когда поняла, что он умер из-за передозировки наркотиками. Она сложила части тела по пакетам и хранила в квартире. Лишь на четвертый день после смерти рэпера женщина обратилась к адвокату. По последним данным, первичная экспертиза не обнаружила наркотики в крови погибшего Энди Картрайта.

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