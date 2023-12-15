Криминал 15 декабря 2023, 13:22 Женщину-охранника брянской гимназии перевели из СИЗО под домашний арест Суд отправил охранника гимназии № 5 Брянска Черткову под домашний арест

Читать 360tv в

Брянский областной суд перевел охранника гимназии № 5 Галину Черткову под домашний арест. Ее отпустили из СИЗО, куда отправили после случая стрельбы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Женщину обвинили по части 3 статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц». Советский райсуд Брянска арестовал ее, но адвокат обжаловал это решение. Брянский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест.

Реклама

«Обвиняемая, принимавшая участие в заседании по видео-конференц-связи, освобождена из-под стражи», — объявила пресс-служба.

В этот же день отца школьницы Дмитрия Афанаскина отпустили домой под запрет определенных действий, например, пользование интернетом и общение с другими фигурантами. Его обвинили в доведении по самоубийства и небрежном хранении огнестрельного оружия. Дочь мужчины принесла в гимназию ружье, открыла огонь по одноклассникам и свела счеты с жизнью,