Криминал 04 декабря 2022, 15:00 Женщину нашли застреленной в машине в Москве Прокуратура Москвы: нашли тело застреленной женщины на заднем сиденье машины ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / Telegram

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На востоке Москвы нашли тело 30-летней женщины на заднем сиденье машины. Она была застрелена. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«На парковке на улице Вешняковская в автомобиле на заднем сиденье обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения», — говорится в сообщении.

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Перовский межрайонный прокурор Михаил Попик координирует работу служб.

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Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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