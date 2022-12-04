Криминал 04 декабря 2022, 12:49 СК заподозрил 14-летнюю девочку в убийстве младшего брата в Подмосковье СК Подмосковья возбудил дело после убийства шестилетнего ребенка в Богородском округе РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Ногинске задержали 14-летнюю девочку, подозреваемую в убийстве шестилетнего брата, сообщила пресс-служба подмосковного СК. Следователи возбудили уголовное дело и уже допросили родителей задержанной.

По версии следствия, 4 декабря дети находились на даче в одном из садовых товариществ округа. В какой-то момент девочка ударила ребенка — от полученных травм мальчик скончался.

Реклама

На место происшествия выехали криминалисты. Они изъяли ряд предметов, имеющих значение для следствия. Правоохранители допросили родителей, подозреваемую, а в ближайшее время пообщаются с ее педагогами и школьным психологом. Судебно-медицинскую экспертизу уже назначили, в СК запланировали провести психолого-психиатрическое исследование. Ход расследования взяла на контроль прокуратура.

Реклама

Житель Гвардейска 12 ноября запер свою жену и двоих детей в доме, после чего поджег его. Сам он заперся в бане. В результате никто не погиб — всех четверых доставили в больницу с ожогами разной степени тяжести. Правоохранители выяснили, что 46-летний мужчина занимался бизнесом вместе с супругой.