Происшествия 12 ноября 2022, 21:51 Житель Калининградской области поджег собственный дом с женой и сыновьями Mash: житель Гвардейска поджег собственный дом с женой и детьми и заперся в бане Unsplash

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Житель Калининградской области облил горючим собственный дом и поджег его. В тот момент внутри находились жена и дети мужчины, написал Telegram-канал Amber Mash.

По данным канала, пожар произошел в ночь на 12 ноября в Гвардейске. По словам очевидцев, мужчина облил свой дом горючим и поджег, а сам заперся в бане. В здании были его жена и двое сыновей.

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В итоге всех членов семьи отправили в больницу. Мужчина получил 35% ожогов тела, у его жены обгорели руки, ноги и лицо. У старшего ребенка медики зафиксировали 5% ожогов тела, а у младшего — 11%.

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Сотрудники полиции уже пообщались с 46-летним главой семейства, но планируют провести допрос еще раз. Мужчина является владельцем ИП, в котором работал вместе с супругой.

Следователи уже выехали на место пожара и в больницу. Выяснение всех обстоятельств и причин пожара продолжается.

Ранее поджег дома случился в Тюмени. Там правоохранители задержали мужчину, который во время ссоры убил своего приятеля, а затем решил скрыть следы преступления с помощью пожара.