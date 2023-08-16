Криминал 16 августа 2023, 15:19 Жалобу обвиняемого в сожжении Корана мужчины на сына Кадырова проверят в Чечне Омбудсмен Чечни: идет проверка жалобы на избиение обвиняемого в сожжении Корана РИА «Новости»

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В Чечне проверят слова задержанного за сожжение Корана Никиты Журавеля, который обвинил в избиении Адама Кадырова — сына главы республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщил журналистам уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев, его слова привел ТАСС.

Омбудсмен сказал, что 16 августа выехал к Журавелю и обсудил с ним его жалобу. По словам обвиняемого, он пострадал после личной встречи с Рамзаном Кадыровым. Когда глава Чечни вышел, Адам Кадыров якобы избил задержанного, нанося удары по рукам и ногам, уточнил Солтаев.

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«Никто не может быть подвержен истязаниям и избиению в Чеченской Республике. Будет проведена конкретная проверка», — заверил уполномоченный по правам человека в регионе.

Солтаев добавил, что во время встречи Журавель передал обращение на имя уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, сообщил RT. Далее вопросом займутся МВД и следственные органы, предположил омбудсмен Чечни.

Журавель стал фигурантом уголовного дела по статье о публичных действиях, оскорбляющих чувства верующих. Мужчину задержали за сожжение Корана у Соборной мечети в Волгограде и в конце мая доставили в СИЗО Грозного.

Рамзан Кадыров назвал надругательство на религиозной книгой вопиющим случаем. Глава Чечни обвинил украинские спецслужбы в организации этой акции.