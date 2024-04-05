Криминал 05 апреля 2024, 16:39 Завершилось расследование дела о нападении на шестилетнюю девочку в московском магазине Расследование дела о нападении на 6-летнюю девочку завершили в Москве Пресс-службе Прокуратуры Москвы

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В Москве завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, который напал на маленькую девочку в местном магазине. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Экспертиза показала, что мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении. Материалы уголовного дела передали в прокуратуру Юго-Восточного административного округа.

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«Фигурант содержится под стражей», — добавили в ведомстве.

Нетрезвый житель напал на ранее незнакомую шестилетнюю девочку в магазине на Новочеркасском бульваре. Высказывая угрозы, мужчина схватил ребенка за шею. Злоумышленника обезвредили благодаря решительным действиям отца девочки и очевидцам случившегося.

Папа ребенка рассказывал, что нападавший находился в неадекватном состоянии. Дочь не получила телесных повреждений, но сильно испугалась.