Происшествия 09 января 2024, 10:38 Мужчина напал на шестилетнюю девочку в московском магазине Мужчина напал в магазине в Москве на шестилетнюю девочку и грозил задушить ее РИА «Новости»

Читать 360tv в

В магазине на Новочеркасском бульваре столицы мужчина напал на малолетнюю девочку. Его задержали и возбудили против него уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

По информации Telegram-канала Baza, инцидент произошел 6 января около 17:00. Незнакомец приблизился к шестилетней девочке, ходившей по торговому залу, схватил за горло и угрожал свернуть шею. Ее отец быстро оттолкнул агрессора и повалил его на пол. Охрана магазина задержала нарушителя до прибытия полиции.

Реклама

Нападавшим оказался 43-летний гражданин Киргизии, недавно прибывший в Москву. Он находился в невменяемом состоянии. Ему вызвали психиатрическую помощь. Следователи возбудили против него уголовное дело.

Девочке экстренно оказали первую помощь и доставили в больницу с травмой головы, однако вскоре отпустили домой.

Накануне прокуратура сообщила о нападении москвича на охранника в другом столичном супермаркете. Конфликт возник из-за пакета с продуктами.