Эксклюзив 09 января 2024, 20:05 «Сказал, что шею свернет». Отец шестилетней девочки рассказал о нападении иностранца на дочь в Москве Отец пережившей нападение в Москве девочки допустил, что злоумышленник был пьян Pxhere

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Иностранец напал на шестилетнюю девочку в магазине на Новочеркасском бульваре в Москве. Вероятно, злоумышленник был пьян, сообщил «360» отец потерпевшей.

Мужчина поделился подробностями случившегося.

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«Как это все произошло? Очень быстро, мимо проходили. Этот человек ее схватил ее за шею, сказал, что шею свернет», — рассказал папа пострадавшей.

Дочку быстро выхватили из рук злоумышленника, которым оказался уроженец и гражданин Киргизии. Его удерживали до приезда Росгвардии и полиции. По словам отца девочки, иностранец был не в адекватном состоянии.

«Как безумный был. Пьяный, наверное», — сказал собеседник «360».

Он добавил, что сейчас его дочь чувствует себя нормально. Она не получила телесных повреждений, но заработала психологическую травму из-за испуга.

В пресс-службе Следственного комитета по Москве сообщили, что против злоумышленника возбудили уголовное дело. Само нападение произошло 6 января.