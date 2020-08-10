Заседание по делу младшей Хачатурян идет в Москве. Онлайн-трансляция

Днем 10 августа судебное слушание в Бутырском суде Москвы должно начаться над младшей из сестер Хачатурян, Марией. Ее дело выделили в отдельное производство.

Заседание пройдет в закрытом режиме. Экспертиза признала, что Мария Хачатурян в момент убийства отца была невменяемой. Дело в ее отношении выделили в отдельное производство в 2019 году. Следственный комитет считает, что ей необходимо принудительное лечение. Защита сестер просила объединить дела Марии и Ангелины с Крестиной, но в этом было отказано.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. Преступление произошло в конце июля 2018 года. Тело мужчины нашли на лестничной площадке около его квартиры в Москве.

Дело получило большой общественный резонанс. По версии адвокатов сестер, отец жестоко обращался с дочерьми и применял насилие. Защитники настаивают, что Мария, Крестина и Ангелина действовали в рамках необходимой обороны. Потерпевшая сторона (родственники Михаила Хачатуряна) считает, что было совершено хладнокровное убийство.

Заседания по делу Ангелины и Крестины Хачатурян будут проходить с участием суда присяжных. Их начнут отбирать 31 августа.